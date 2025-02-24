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04:49, 24 февраля 2025Бывший СССР

Названо возможное место убежища Зеленского

Журналист Гюлчюлер заявил, что Зеленский может попросить убежища в Турции
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне отсутствия военной помощи Запада и угрозы переворота в республике может попросить в ближайшее время убежища в Турции. Об этом заявил колумнист турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.

По словам журналиста, если украинский лидер будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с государственным переворотом.

«Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — отметил колумнист.

По его мнению, Зеленскому могут сказать «уйти с дороги».

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает в предоставлении убежища и может рассмотреть вопрос в случае с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский глава допустил такой вариант и отметил, что Зеленский с большей вероятностью попросит убежище в западных странах.

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