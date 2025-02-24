Нидерланды призвали сделать шаг к прекращению огня на Украине

Глава МИД Нидерландов: Необходимо сделать шаг к прекращению огня на Украине

Сейчас необходимо сделать шаг к прекращению огня на Украине, а затем шаг к мирному соглашению. С таким призывом выступил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп, передает РИА Новости.

«Это (мирное соглашение — прим. «Ленты.ру») должна быть действительно солидная сделка», — подчеркнул министр, отметив, что соглашение должно включать надежные гарантии безопасности для Украины.

При этоим Велдкамп обратил внимание, что рассматривать вопрос о вкладе европейских стран в защиту Украины стоит рассматривать только после заключения мирного договора. «Это не будут миротворческие силы ООН, стоящие между воюющими сторонами. Это уже будет военная сила, которая может помочь Украине», — заключил он.

Ранее парламент Нидерландов одобрил резолюцию о возможном развертывании миротворцев на Украине в случае заключения перемирия. Решение в конечном итоге будет принимать правительство. Входящая в коалицию ультраправая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом угрожает заблокировать инициативу.