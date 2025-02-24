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16:58, 24 февраля 2025Мир

Орбан высказался о будущем Украины

Орбан: Украина не станет членом НАТО и будет буферной зоной между РФ и альянсом
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина не станет членом НАТО и будет играть роль буферной зоны между Россией и альянсом. О будущем страны высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чье выступление транслировалось на сайте венгерского парламента.

«После выборов в США было решено, что Украина не станет членом НАТО. Какова будет судьба Украины и какова будет судьба оставшейся от нее территории, важно для безопасности Венгрии», — заявил премьер.

По словам Орбана, вопрос будущего Украины будет решен путем прекращения огня и мирных переговоров. Он добавил, что мирный договор «должен гарантировать безопасность Венгрии и стран-членов НАТО, а статус Украины, которая снова станет буферной зоной, должен быть урегулирован соответствующим образом». Политик допустил, что этот вопрос будет решаться не только Европой.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан говорил, что Анкара не выступает против членства Украины в НАТО.

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