Турция допустила членство Украины в НАТО

МИД Турции заявил, что не против членства Украины в НАТО

Анкара не против членства Украины в НАТО, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Мы за то, чтобы Украина была членом НАТО. Это было заявление нашего президента, так что это наша официальная позиция», — сказал министр, подчеркнув, что необходимо оставаться реалистами по вопросу членству Киева в альянсе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть в НАТО. В противном случае, отметил политик, Киев создаст свой альянс.