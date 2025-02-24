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15:48, 24 февраля 2025Мир

Турция допустила членство Украины в НАТО

МИД Турции заявил, что не против членства Украины в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Анкара не против членства Украины в НАТО, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Мы за то, чтобы Украина была членом НАТО. Это было заявление нашего президента, так что это наша официальная позиция», — сказал министр, подчеркнув, что необходимо оставаться реалистами по вопросу членству Киева в альянсе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть в НАТО. В противном случае, отметил политик, Киев создаст свой альянс.

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