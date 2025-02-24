«Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

Зеленский предложил создать свой альянс, если Украину не примут в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз высказался о вступлении Украины в НАТО. По его словам, республике необходимо быть частью этого военного блока. В противном случае, заявил политик, Украина создаст свой альянс.

Зеленский пообещал создать аналог НАТО

Президент Украины заявил, что стране необходимы гарантии безопасности. По его мнению, их сможет обеспечить соответствующее финансирование, военный контингент и оборонные производства. При этом он отметил, что самостоятельно Украина с этой задачей не справится.

«Нам нужно обеспечить такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет», — заявил он.

Зеленский добавил, что если Украина не вступит в НАТО, то она создаст свой альянс.

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В России считают неприемлемым вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом высказался о желании Украины вступить в НАТО. По его словам, такой вариант завершения конфликта не устраивает Москву.

Для России обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО. Об этом должна быть четкая, железобетонная договоренность Сергей Лавров глава МИД России

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при переговорах необходимо учитывать «реалии на земле», которые к тому же обрели «международно-правовой статус».

Желание Украины вступить в НАТО назвали возможной причиной конфликта

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, в свою очередь, заявил, что спровоцировать конфликт на Украине могла не Россия.

«Война [на Украине] не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские», — предположил он.

В частности, по его мнению, к конфликту могли привести разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО, так как Москва считает дальнейшее расширение альянса на восток угрозой безопасности. В результате «русские дали понять, что они готовы положить этому конец».

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В НАТО отказались принимать Украину в рамках мирного соглашения

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте также высказался о вступлении Украины в НАТО. Он заявил, что страну не примут в альянс в рамках условий мирной сделки.

«Сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения», — заверил генсек НАТО.

При этом Рютте рассказал о договоренностях с Киевом «о том, что Украина в будущем станет членом НАТО». Он добавил, что США не будут участвовать в размещении западных войск на Украине, но в этом могут принять участие европейские страны.