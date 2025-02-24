В МИД назвали неприемлемый для России вариант завершения конфликта

Лавров: «Замирение сразу» с Украиной не устраивает Россию

Россию не устраивает вариант завершения конфликта путем замирения с Украиной «сразу», без предварительных переговоров с четким результатом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он также сообщил, что Россия остановит боевые действия, только когда переговоры по мирному урегулированию дадут «четкий и твердый» результат, который устроит Москву. При этом «замирение сразу» и остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения с продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит, заключил Лавров. Он добавил, что должна быть достигнута «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО.

Ранее Лавров сравнил позицию США и Евросоюза по Украине. По его словам, позицию европейских стран трудно понять, потому что она достаточно неустойчивая, в то время как позиция США отличается последовательностью.

