Переживающих тяжелый разрыв людей предостерегли от одной ошибки

Блогерша Лорен Николь пожаловалась на тяжелое расставание и предостерегла других людей, проходящих через подобное испытание, от одной ошибки. Ее историю приводит издание Mirror.

По словам Николь, последний партнер изменил ей с подругой. «Самый худший кошмар каждой девушки случился со мной во время последних отношений. Он бросил меня ради девушки, с которой дружил в течение нашего романа», — призналась она. В попытках справиться с разбитым сердцем блогерша обнаружила, что этому помогает отказ от проверки соцсетей бывшего возлюбленного.

«Пришло время дать совет старшей сестры — перестаньте заходить на его страничку. Вы думаете, что это помогает исцелиться и не отставать от его жизни, вы смотрите его истории, истории его друзей и усложняете себе жизнь. Вы думаете, что это просто безобидная проверка, но будете шокированы тем, насколько лучше себя почувствуете, если прекратите», — заверила девушка.

«Вам нужно отпустить человека, которого вы хотите, ради человека, которого вы заслуживаете», — заключила она.

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