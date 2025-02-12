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20:33, 12 февраля 2025Забота о себе

Прожившая вместе 75 лет пара поделилась секретом счастливого брака

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пара проживших вместе 75 лет британцев, 97-летняя Мэвис и 98-летний Кен, поделилась секретом счастливого брака. Историю супругов-долгожителей опубликовало издание Metro.

Мэвис и Кен познакомились на уроках бухгалтерского учета, когда были подростками. По словам жены, Кен был «уважительным джентльменом», а муж говорит, что его Мэвис «трудно было не заметить». В начале романа Кен на 3,5 года ушел на обязательную военную службу, однако влюбленные каждую неделю писали друг другу письма. Они поженились 12 ноября 1949 года.

По словам Мэвис, они с Кеном «всегда были лучшими влюбленными друзьями». «Не рассматривайте брак как муку перед разводом. Выходите замуж за того, с кем хотите провести остаток своей жизни», — призвала женщина. Супруги также посоветовали желающим прожить вместе долго людям всегда помогать друг другу и смеяться вместе. Кроме того, муж и жена всегда целуют друг друга при встрече и расставании, эту привычку они сохранили и в доме престарелых, где сейчас живут.

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