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22:02, 24 февраля 2025Мир

Трамп оценил перспективу возвращения Украине территорий

Трамп назвал непростой задачей возвращение Украине утраченных ею территорий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал возвращение Украине утраченных территорий непростой задачей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, этот вопрос обсуждается в ходе переговоров. «Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть», — оценил он перспективу. Как указал Трамп, сейчас прорабатываются различные варианты урегулирования кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вывод украинских войск из новых регионов России является одним из условий для завершения конфликта. По словам российского лидера, Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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