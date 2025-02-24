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09:07, 24 февраля 2025Путешествия

Подруга выпавшей из поезда на Шри-Ланке россиянки назвала трагедию злой шуткой судьбы

Подруга выпавшей из поезда на Шри-Ланке россиянки: Она была предусмотрительной
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Yves Alarie / Unsplash

Подруга туристки из Саратова Ольги Перминовой, которая выпала из поезда на Шри-Ланке и не выжила, назвала трагедию злой шуткой судьбы. Слова Натали Павловой приводит РИА Новости.

Собеседница агентства удивилась, узнав о случившемся на Шри-Ланке. По ее словам, Перминова всегда была предусмотрительной и внимательной.

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«Она очень добрая, жизнерадостная, веселая, заботливая, открытый человек, — добавила Павлова. — Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку. Соболезную родным, никогда бы не подумала, что с ней могло такое случиться».

53-летняя Ольга Перминова не выжила во время катания по самой красивой железной дороге в Азии. Она высунулась из вагона, чтобы сделать фото, и на полной скорости ударилась об камень.

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