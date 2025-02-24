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08:05, 24 февраля 2025Бывший СССР

Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

ТАСС: Потери ВСУ с начала СВО достигли 1,08 млн военных убитыми и ранеными
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (24 февраля 2022 года) достигли 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Такой подсчет произвело ТАСС.

По данным ежедневных и недельных сводок Минобороны России, с начала года украинская сторона лишилась порядка 80 тысяч бойцов. Кроме того, из отчетов МО следует, что в 2022 году ВСУ потеряли 118,5 тысяч человек, в 2023 году — 405,4 тысяч военных. В 2024 году статистика потерь пополнилась еще более 595 тысячами человек, что превысило общие потери противника в первые два года СВО.

Также Украина, по данным российского оборонного ведомства, лишилась 656 самолетов, 283 вертолетов, 44 263 дронов, 596 ЗРК, 21 713 танков и других боевых бронированных машин, 1 521 боевой машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 21 980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 059 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее американские переговорщики подняли вопрос о возможности отключения систем спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам. «Потеря Starlink... станет огромным ударом», — предупредили они.

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