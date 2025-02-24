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04:51, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Польша разворовала направленные в помощь Украине десятки миллионов евро

RMF: Польша потратила €91 млн ЕС, предназначенные для помощи Украине, на выборы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польская компания RARS разворовала средства ЕС, предназначенные для помощи Украине, при закупке генераторов для страны. Это произошло во время правления партии «Право и справедливость», деньги потратили на выборы, сумму ущерба оценивают в 91 миллион евро, передает RMF FM.

«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом» , — сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) в заявлении для СМИ.

Накануне Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявило о завершении расследования и потребовало взыскать более 91 миллиона евро, которые должны были потратить на закупку и поставку электрогенераторов на Украину. Также OLAF определило, что в конкретном случае имело место «завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам».

Еврокомиссия проведет окончательну. оценку проекта закупок, который винансировался за счет средств Евросоюза, в следующем году. «Это станет основой для принятия конкретного законного решения ЕК относительно возврата денег Польшей», — указано в статье.

Ранее более половины жителей Польши выступили против поставок оружия Украине. Вариант «определенно да» выбрали лишь 9 процентов опрошенных.

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