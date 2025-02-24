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14:14, 24 февраля 2025Экономика

Поставки одного товара из России в Китай взлетели

«Агроэкспорт»: Поставки шерсти из РФ в КНР выросли примерно в 4 раза в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Медведев / ТАСС

По итогам 2024 года суммарные объемы поставок овечьей шерсти из России в Китай выросли примерно в четыре раза в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 3,6 тысячи тонн. О резком росте экспорта этого товара в азиатскую страну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Для сравнения: в 2023 году российские экспортеры отправили в Китай 887 тонн шерсти. Таким образом, за 12 месяцев поставки этой продукции увеличились на 2713 тонн. В стоимостном выражении экспорт достиг отметки в 2,9 миллиона долларов. Годом ранее показатель составлял 720 тысяч. За год выручка от поставок этой российской продукции в Китай также выросла почти в четыре раза, или на 2,18 миллиона.

За отчетный период Россия также заметно нарастила поставки льняного волокна. В 2024 году Китай потратил на импорт этой продукции из РФ в общей сложности 21,7 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался на 38 процентов больше, чем в 2023 году. Подобная динамика позволила России войти в топ-4 экспортеров льняного волокна в КНР. Выше в списке оказались Франция (964 миллиона долларов), Бельгия (149 миллионов) и Египет (82,5 миллиона).

Главной трудностью в экономических отношениях России и Китая остаются проблемы с проведением двусторонних расчетов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Санкционное давление со стороны западных стран оказывает негативное влияние на суммарные объемы торговли с КНР, утверждал он. Стороны пытаются решить эту проблему при помощи активного использования национальных валют. На долю рубля и юаня ближе к концу 2024 года приходилось около 90 процентов всех двусторонних расчетов. Однако решить полностью трудности с трансакциями пока не удается.

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