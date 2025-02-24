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21:33, 24 февраля 2025Мир

Трамп высказался об отношении Путина к размещению европейских войск на Украине

Трамп: Путин не против размещения европейских войск на Украине по соглашению
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Craig Hudson / Reuters

Российский президент Владимир Путин не против размещения европейских войск на Украине в рамках мирного соглашения, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Путин сказал мне, что он не против размещения европейских войск на Украине в рамках мирного соглашения», — высказался он об отношении Путина к этому вопросу. Трамп добавил, что допускает вероятность размещения европейских вооруженных сил на территории Украины.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит повышать боевые возможности армии и флота. Он указал, что боеготовность Российской армии является важнейшей составляющей обеспечения безопасности страны, ее суверенного настоящего и будущего.

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