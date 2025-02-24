Названа причина смерти россиянки на концерте Ваенги

Shot: Причиной смерти россиянки на концерте Ваенги стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти 71-летней россиянки во время концерта заслуженной артистки России Елены Ваенги (настоящее имя — Елена Хрулева) в Твери стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел во время антракта. Организаторы мероприятия рассказали, что во время концерта в зале был отключен калорифер (устройство для теплообмена), но температурный режим оставался в норме. «В зале была полная посадка. На площадке была аптечка, но организаторы не могли оказать первую помощь до приезда медиков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянка умерла во время концерта Елены Ваенги. Отмечалось, что 71-летняя Тамара пришла на концерт, который состоялся в ДК «Пролетарка», с подругой. В ходе мероприятия обеим женщинам стало плохо.