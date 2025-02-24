В России признали разрушение механизма определения курса рубля

Министр Решетников: Механизм определения курса рубля на бирже по факту разрушен

Биржевой механизм определения курса рубля из-за санкций фактически оказался разрушен, что сделало валютный рынок гораздо более волатильным, то есть увеличило колебания стоимости валют. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

По словам министра, в последние время работать приходится через небиржевую регистрацию контрактов. Под санкциями он подразумевает пакет мер США, о котором было объявлено 12 июня прошлого года. В том числе под них попала Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Это решение заставило площадку отказаться от проведения торгов долларами и евро, так что в качестве ключевой валюты, определяющей биржевой рублевый курс, оказался юань.

Торги долларом и евро переместились на внебиржевые контракты, после чего туда же стали перетекать и торги юанем. На этом фоне Центробанк, устанавливающий официальные курсы валют каждый рабочий день, начал учитывать торги китайской валюты за пределами Мосбиржи, что еще больше снизило статус площадки в качестве индикатора валютного рынка.

Также Решетников отметил, что для промышленности влияние крепкого рубля неоднозначно. Если говорить об угольной отрасли, и без того находящейся в кризисе, то для нее такое обстоятельство создает новые проблемы. При дорогом рубле стоимость экспорта снижается и выручка падает.