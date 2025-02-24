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14:49, 24 февраля 2025Экономика

Крепкий рубль оказался угрозой для кризисной отрасли в России

Глава МЭР Решетников заявил об угрожающем угольным компаниям крепком рубле
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Нынешнее укрепление рубля по-разному влияет на отрасли российской промышленности, и если говорить об угольной, то для нее он стал новой угрозой из-за падения экспортной выручки. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

По его словам, если для производителей удобрений нынешняя ситуация выглядит нормальной, то угледобывающие компании сталкиваются с большими проблемами. Сам курс Решетников оценил как более высокий, чем прогнозировался.

В конце прошлого года власти признали, что угольная отрасль в России находится в кризисе. Снижение мировых цен на сырье, сокращение экспорта, в первую очередь в Китай, и существенное подорожание логистики, в частности на железной дороге, привели к убыткам по итогам года. Они оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей.

Еще до укрепления рубля власти начали разрабатывать меры поддержки и готовят предложения по особому порядку для банкротства угольных компаний, который позволит не останавливать добычу. В свою очередь, председатель правительства Кузбасса Андрей Панов рассказал, что в 2024 году региональный бюджет недополучил 40,6 миллиарда рублей от угольной отрасли.

По состоянию на 24 февраля доллар на бирже Forex торгуется на уровне 88 рублей. Основным поводом для резкого взлета российской валюты стали российско-американские переговоры и заявления президента США Дональда Трампа о скором прекращении боевых действий на Украине. Тем не менее эксперты предупреждают, что в случае срыва соглашений или промедления в их реализации рубль может откатиться к позициям конца прошлого года или даже ниже.

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