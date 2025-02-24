Россиян предупредили о последствиях злоупотребления цитрусовыми

Врач Чиркова: Людям с сахарным диабетом стоит ограничить цитрусовые

Чрезмерное употребление цитрусовых может вызвать проблемы со здоровьем, предупредила врач Ольга Чиркова. О последствиях злоупотребления этими фруктами она предупредила россиян в беседе с News.ru.

Ограничить количество цитрусовых в рационе доктор рекомендовала людям, которым необходимо контролировать массу тела, а также тем, у кого есть диабет или нарушение толерантности к глюкозе. «При инсулинрезистентности и метаболическом синдроме, а также заболеваниях печени сладкие фрукты не полезны, так как фруктоза перерабатывается печенью, а ее излишки превращаются в жиры», — добавила Чиркова.

У человека без инсулинрезистентности из-за злоупотребления цитрусовыми может развиться нарушение стула, так как они содержат много клетчатки, и гастрит из-за большого количества органических кислот, добавила она. Кроме того, обратила внимание Чиркова, кожа любителя цитрусовых может приобрести желтоватый цвет из-за обилия в этих фруктах биофлаваноида ликопина, дающего апельсинам и мандаринам их яркий цвет.

Ранее диетолог Марта Теран посоветовала гипертоникам включить в рацион шесть доступных продуктов. Среди прочего для снижения давления врач призвала регулярно есть листовую зелень, бананы и ягоды.