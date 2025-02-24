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15:27, 24 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности теплой зимы для здоровья

Врач Неронов: Из-за теплой зимы увеличился риск встретить переносчиков инфекций
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На фоне теплой зимы увеличился риск встретить переносчиков инфекций. Об опасности для здоровья аномальных температур предупредил россиян врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов, пишет «Газета.ru».

По словам специалиста, с изменением климата и повышением среднегодовых температур активизируются и мигрируют на север различные виды животных и насекомых. Среди них — комары, клещи и летучие мыши, которые переносят нехарактерные для регионов заболевания. Контакт с насекомыми чреват заражением вирусом Зика, денге, вирусом западного Нила, болезнью Лайма или анаплазмозом, а с летучими мышами — бешенством или другими инфекциями.

«Кроме того, повышение температуры способствует размножению мелких животных, таких как грызуны, белки и ежи, которые могут быть переносчиками инфекций, таких как лептоспироз и токсоплазмоз», — добавил Неронов. Поэтому важно следить за состоянием экосистемы и регулярно проводить профилактические мероприятия, чтобы избежать вспышек инфекций, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что аномальная зима и отсутствие снега не опасны для урожая. По словам агрономов, такие условия, наоборот, благоприятны для садоводства.

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