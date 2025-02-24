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13:46, 24 февраля 2025Силовые структуры

Россияне попались на криминальной схеме мошенничества на маркетплейсах

Росгвардия задержала в Петербурге группу мошенников с маркетплейсов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Петербурге бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Гранит» Росгвардии задержали членов преступной группировки за мошенничества на маркетплейсах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики врываются в квартиры подозреваемых. Показаны телефоны задержанных с заказами на маркетплейсах.

По данным правоохранительных органов, члены преступной группировки с помощью специальной программы взламывали личные кабинеты пользователей на маркетплейсах, а затем заказывали дорогостоящую технику. Полученный товар аферисты продавали через интернет, а доходы присваивали.

В квартирах подозреваемых проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.

19 февраля сообщалось, что в Москве полиция задержала двоих аферистов, выдающих себя за модельных скаутов, за обман местных жителей и жительниц на десять миллионов рублей.

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