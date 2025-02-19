Аферисты обманули желающих стать моделями россиян на десять миллионов рублей

В Москве полиция задержала 2 аферистов за обман желающих стать моделями россиян

В Москве полиция задержала двоих аферистов, выдающих себя за модельных скаутов, за обман местных жителей и жительниц на десять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемыми по нему проходят 22-летняя жительница Подмосковья и 30-летний уроженец Красноярска. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, злоумышленники разместили в социальных сетях и на сайтах объявления о поисках моделей. Тех, кто проявил интерес, приглашали на собеседование в арендованные офисы якобы модельного агентства. Аферисты обещали им высокооплачиваемую работу, но для этого нужно было оплатить портфолио. После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейшего общения.

От действий мошенников пострадало более 100 человек. Ущерб оценивается в десять миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье задержали треш-стримера, который провоцировал женщину на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство.

