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11:39, 24 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин перевел террористам почти два миллиона рублей и попал под следствие ФСБ

ФСБ: Житель КБР перевел террористам 1,9 млн рублей, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело против 49-летнего жителя селения Чегем Второй в Кабардино-Балкарии (КБР) за финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление ведомства.

Мужчина перевел членам международных террористических организаций, которые находятся за границей почти два миллиона рублей. Ему вменяется статья 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

20 февраля сообщалось, что 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии 59-летнего жителя Хабаровского края за финансирование организации, признанной в России террористической.

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