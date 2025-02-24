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15:01, 24 февраля 2025Россия

Россиянин с шестилетней дочерью пошел кормить лебедей и не выжил

В Краснодарском крае мужчина провалился под лед при кормлении лебедей и не выжил
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодарском крае житель станицы Журавской вместе с шестилетней дочерью провалились под лед во время прогулки по реке. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

По информации издания, россияне вышли на лед водоема, чтобы покормить лебедей, однако покрытие не выдержало, и они оказались в воде. В результате мужчина не выжил, девочка сейчас находится в реанимации.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге — мужчина решил покормить уток. Спустившись к реке, он потерял равновесие и рухнул в воду. По словам очевидцев, россиянин некоторое время оставался на плову, но со временем ушел под воду.

Кроме того, в Приморском крае под лед провалилась машина с людьми, никто из находившихся в салоне транспортного средства выбраться не смог.

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