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14:51, 24 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка сыграла свадьбу с любимым в суде

На Урале в суде прошла свадьба обвиняемого в разбое с возлюбленной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Шалинском районном суде Свердловской области прошла церемония бракосочетания между обвиняемым в разбое и местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Свадьба прошла 21 февраля после заседания, на котором суд продлил мужчине срок ареста до 23 апреля, а затем с согласия следователя он женился на местной жительнице. Свидетелями церемонии, проведенной прямо в здании суда, стали его работники и посетители.

Узами брака молодоженов скрепил сотрудник ЗАГСа в присутствии родственников невесты.

Жених находится под стражей по обвинению в совершении трех преступлений: разбое, неправомерном завладении автомобилем, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Сочи жених сломал челюсть невесте накануне свадьбы, после чего помирился с ней, а затем расписался. Женщина написала заявление в полицию, однако после свадьбы попыталась его забрать, но не смогла.

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