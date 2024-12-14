Сломавший челюсть невесте накануне свадьбы россиянин расписался с ней и пошел под суд

В Сочи расписались невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы

В Сочи жених сломал челюсть невесте накануне свадьбы, после чего помирился с ней, а затем расписался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, конфликт в паре произошел во время празднования мальчишника и девичника. Вечером жених решил проведать невесту, а та сразу начала расспрашивать его об организационных вопросах торжества. На это мужчина резко заявил, что ничего не планировал. Рассердившись, невеста плеснула ему в лицо шампанским, а тот в ответ дважды ударил ее в лицо.

Невеста написала заявление на жениха, однако на следующий день пара уже расписалась. Потерпевшая попыталась забрать заявление, но не смогла.

Как сообщали «Ленте.ру» в прокуратуре Краснодарского края, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 112 («Умышленное причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека») УК РФ. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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