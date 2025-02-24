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18:34, 24 февраля 2025Россия

Россиянка угостилась конфетой в продуктовом магазине и оказалась в больнице

РЕН ТВ: Жительница Алтайского края угостилась конфетой и отравилась
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Жительница Алтайского края угостилась конфетой от незнакомца в продуктовом магазине и оказалась в больнице с отравлением. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, к 23-летней россиянке в продуктовом обратился посетитель. Он предложил девушке угощение.

В больнице у пострадавшей диагностировали токсическое действие неизвестного вещества на организм. О ее состоянии не сообщается, отметил источник РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что менеджер кафе на Бутырской улице в Москве оскорбил отравившуюся клиентку.

Пострадавшая горожанка рассказала о произошедшем в соцсетях, назвав кафе «спонсором веселых выходных» и отметив аккаунт точки питания. В результате она получила в ответ хамские комментарии и оскорбительный промокод.

После этого москвичка написала обращение в Федеральную санитарную службу.

ЖЗЛ
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