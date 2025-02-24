Россиянка угостилась конфетой в продуктовом магазине и оказалась в больнице

Жительница Алтайского края угостилась конфетой от незнакомца в продуктовом магазине и оказалась в больнице с отравлением. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, к 23-летней россиянке в продуктовом обратился посетитель. Он предложил девушке угощение.
В больнице у пострадавшей диагностировали токсическое действие неизвестного вещества на организм. О ее состоянии не сообщается, отметил источник РЕН ТВ.
До этого сообщалось, что менеджер кафе на Бутырской улице в Москве оскорбил отравившуюся клиентку.
Пострадавшая горожанка рассказала о произошедшем в соцсетях, назвав кафе «спонсором веселых выходных» и отметив аккаунт точки питания. В результате она получила в ответ хамские комментарии и оскорбительный промокод.
После этого москвичка написала обращение в Федеральную санитарную службу.