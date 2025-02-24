Российская журналистка поехала в Таиланд и была замечена пьяной перед своим исчезновением

Shot: 36-летняя россиянка из Ноябрьска бесследно исчезла в Бангкоке

Российская журналистка поехала в одиночку в Таиланд, чтобы отпраздновать свой день рождения, и бесследно исчезла. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 36-летняя Анна из Ноябрьска, ЯНАО, провела в Паттайе около недели и перестала выходить на связь в день, когда должна была вернуться на родину. С тех пор прошла уже неделя. В ее отеле объяснили, что женщина выселилась из номера, однако не села в трансфер до аэропорта.

По словам очевидцев, россиянка была замечена в Бангкоке пьяной. У нее якобы украли телефон и деньги, из-за чего Анна не попала на рейс.

Семья туристки активно продолжает ее поиски. Известно, что в родном городе у нее есть 12-летняя дочь.

Ранее 65-летний пилот из Лас-Вегаса поссорился с женой, улетел на своем легкомоторном самолете и упал. Воздушное судно нашли спустя две недели в горах Невады, а сам мужчина бесследно исчез после крушения.