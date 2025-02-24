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10:55, 24 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные эвакуировали мирных жителей Двуречной в Харьковской области

Ганчев: Российские военные эвакуировали жителей Двуречной в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские военные эвакуировали жителей поселка Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Военнослужащие ВС РФ совместно с сотрудниками ВГА эвакуировали еще часть мирных жителей из поселка Двуречная», — рассказал он.

По словам чиновника, из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины процесс эвакуации занял почти сутки. В настоящее время жители населенного пункта находятся в безопасности на территории России.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска усилили группировку войск у поселка Двуречная. По его словам, наращивание сил украинских войск замечено в районе Колодезного на севере от Двуречной.

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