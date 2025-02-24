Российский полицейский открыл огонь по машине с преступниками и попал под следствие

Под Хабаровском полицейский выстрелил 24 раза в машину с преступниками

Под Хабаровском сотрудник ГИБДД открыл огонь по автомобилю преступников во время погони за ними и попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, предварительно установлено, что ЧП произошло на дороге Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Тогда автомобиль, внутри которого двое злоумышленников с богатым криминальным прошлым везли похищенного ими мужчину, попали в поле зрения сотрудников ДПС. Началась погоня. На требование правоохранителей остановить автомобиль злоумышленники не реагировали, и полицейскому пришлось открыть огонь. В результате он выпустил 24 пули, две из которых попали в пострадавшего. Его везли злоумышленники, которые сами не пострадали. Их задержали. Однако и в отношении открывшего огонь сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить устроившего гонки пьяного водителя.