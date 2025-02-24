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12:37, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Съемочная группа Первого канала попала под обстрел ВСУ

Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в ДНР
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Первый канал. Новости»

Съемочная группа Первого канала попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом телеканал сообщил в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что дрон ВСУ выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на военного, который его сопровождал. Съемочная группа при этом успела спрятаться в укрытие.

Оодин из военных, сопровождающих съемочную группу, получил осколочные ранения. Журналисты Первого канала в результате атаки не пострадали.

Ранее стало известно, что съемочная группа «Известий» попала под удар беспилотника ВСУ в Курской области. Сообщалось, что никто из журналистов и сопровождавших их военных не пострадал.

До этого съемочную группу ВГТРК ВСУ атаковали в Курской области. Уточнялось, что в результате обстрела оператор получил ранение.

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