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05:32, 24 февраля 2025Мир

Швеция передаст Киеву системы ПВО на 113 миллионов долларов

Швеция передаст Киеву системы противовоздушной обороны на 113 миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Igor Kritskiy / Russian Look / Global Look Press

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) стоимостью 1,2 миллиарда крон (почти 113 миллионов долларов). Об этом в статье для Svenska Dagbladet написали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон.

Как указали авторы статьи, теперь власти могут объявить о закупках систем ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда крон для передачи в дар Украине. Уточняется, что Киеву передадут системы Robot 70 и Tridon Mk2.

С февраля 2022 года Швеция направила примерно 73,2 миллиарда шведских крон (около 6,45 миллиарда евро) на поддержку Киева.

В конце января стало известно, что Швеция выделит крупнейший с 2022 года пакет помощи Вооруженным силам Украины на 1,2 миллиарда долларов. Уточнялось, что это будет 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции.

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