Швеция передаст Киеву системы ПВО на 113 миллионов долларов

Швеция передаст Киеву системы противовоздушной обороны на 113 миллионов долларов

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) стоимостью 1,2 миллиарда крон (почти 113 миллионов долларов). Об этом в статье для Svenska Dagbladet написали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон.

Как указали авторы статьи, теперь власти могут объявить о закупках систем ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда крон для передачи в дар Украине. Уточняется, что Киеву передадут системы Robot 70 и Tridon Mk2.

С февраля 2022 года Швеция направила примерно 73,2 миллиарда шведских крон (около 6,45 миллиарда евро) на поддержку Киева.

В конце января стало известно, что Швеция выделит крупнейший с 2022 года пакет помощи Вооруженным силам Украины на 1,2 миллиарда долларов. Уточнялось, что это будет 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции.