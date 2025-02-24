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09:25, 24 февраля 2025Силовые структуры

СК оценит действия полиции из-за пыток российских студенток на автомойке

СК оценит действия полицейских из-за пыток студенток в Каменске-Уральском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи проверят действия сотрудников системы профилактики и правоохраны по делу о пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Действиям указанных должностных лиц дадут правовую оценку.

В начале января трое мужчин усадили в машины девушек, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все происходящее на телефон.

Сейчас предполагаемые злоумышленники задержаны. Все трое находятся под стражей.

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