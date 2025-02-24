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00:27, 24 февраля 2025Мир

США прокомментировали слухи о намерении России объявить о победе на Украине

Хегсет прокомментировал слухи о намерении России объявить о победе на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет в эфире Fox News прокомментировал слухи о намерении России объявить о победе на Украине.

Информацию о планах России опубликовало издание Newsweek со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины. По их данным, российские власти якобы намерены объявить о победе 24 февраля — в третью годовщину с начала специальной военной операции на Украине.

По словам Хегсета, российская сторона «может сколько угодно пытаться объявлять о победе». Он также добавил, что президент США Дональд Трамп «сосредоточен на одном и только на одном — прекратить убийства».

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф предложил рассматривать проект стамбульских соглашений весны 2022 года основой украинского урегулирования. Кроме того, он назвал заключение сделки между Украиной и Россией «замечательным днем».

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