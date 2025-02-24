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15:59, 24 февраля 2025Россия

Стало известно о продвижении проекта о статусе ветерана СВО для бойцов в Курской области

ТАСС: Кабмин одобрил статус ветерана СВО для бойцов в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кабмин одобрил статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. О продвижении законопроекта стало известно ТАСС.

По данным агентства, статусом будут наделять военнослужащих, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Речь идет о военных, в том числе уволенных в запас, из числа рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также прокурорах и сотрудниках Следственного комитета.

Установление статуса ветерана боевых действий позволит российским бойцам получить те же меры социальной поддержки, что и участники СВО.

«В связи с динамикой проведения СВО полномочие по определению перечня территорий России, прилегающих к районам проведения спецоперации, предлагается предоставить правительству», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин пообещал, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты.

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