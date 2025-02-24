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21:05, 24 февраля 2025Мир

Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским

Президент США Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Nathan Howard / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на этой или следующей неделе может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

В разговоре с журналистами после саммита G7 глава США отметил, что за последние недели стороны переговоров о завершении конфликта на Украине «продвинулись далеко». «Мы пытаемся завершить войну между Россией и Украиной», — добавил он.

По словам Трампа, на этой или следующей неделе он планирует встретиться с Зеленским для подписания соглашения о природных ресурсах.

Ранее Зеленский призвал американского лидера встретиться в ближайшее время, чтобы договориться о гарантиях безопасности для Украины.

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