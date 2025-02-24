Три российских населенных пункта подверглись атакам ВСУ

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что в результате происшествий никто из мирных граждан не пострадал.
Губернатор пояснил, что в поселке Малиновка вследствие детонации FPV-дрона загорелась кровля здания соцобъекта — пламя удалось ликвидировать бойцам самообороны.
Кроме того, по данным Гладкова, в Волоконовском районе село Борисовка атаковано двумя дронами. В результате сброса взрывного устройства с дрона оказались повреждены коммерческий объект и припаркованная «газель». Также разбилось остекление в легковом авто.
В селе Тишанка были выбиты окна, посечены кровли четырех домов и двух объектов торговли. Также повреждения получили линии газо- и электроснабжения.
Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России, подчеркнул Гладков.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области.