Три российских населенных пункта подверглись атакам ВСУ

Губернатор Гладков: Три белгородских населенных пункта подверглись атакам ВСУ

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате происшествий никто из мирных граждан не пострадал.

Губернатор пояснил, что в поселке Малиновка вследствие детонации FPV-дрона загорелась кровля здания соцобъекта — пламя удалось ликвидировать бойцам самообороны.

Кроме того, по данным Гладкова, в Волоконовском районе село Борисовка атаковано двумя дронами. В результате сброса взрывного устройства с дрона оказались повреждены коммерческий объект и припаркованная «газель». Также разбилось остекление в легковом авто.

В селе Тишанка были выбиты окна, посечены кровли четырех домов и двух объектов торговли. Также повреждения получили линии газо- и электроснабжения.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России, подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области.