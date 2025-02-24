Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 24 февраля 2025Мир

Трамп отказался называть Путина диктатором

Трамп на переговорах с Макроном отказался называть Путина диктатором
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отказался называть российского лидера Владимира Путина диктатором, как украинского главу Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

В начале переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном журналисты попросили Трампа прокомментировать, считает ли он и Путина, как Зеленского, диктатором.

«Я не использую эти слова легкомысленно. Посмотрим, как все пройдет. У нас есть шанс на действительно хорошее соглашение между несколькими странами», — отметил Трамп.

Ранее американский политик заявил, что Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. По его словам, лидер Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

      Трамп отказался называть Путина диктатором

      Трамп заявил о заинтересованности США в ресурсах России

      Жители российского села признались в страхе оказаться под завалами дома

      Над Черным морем сбили два украинских беспилотника

      Трамп оценил перспективу возвращения Украине территорий

      Назван ответственный за безопасность Украины после урегулирования конфликта

      На Западе спрогнозировали судьбу Украины к концу года

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в оголяющем грудь купальнике

      В российском регионе на коляску с ребенком рухнул потолок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше