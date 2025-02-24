Трамп на переговорах с Макроном отказался называть Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп отказался называть российского лидера Владимира Путина диктатором, как украинского главу Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

В начале переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном журналисты попросили Трампа прокомментировать, считает ли он и Путина, как Зеленского, диктатором.

«Я не использую эти слова легкомысленно. Посмотрим, как все пройдет. У нас есть шанс на действительно хорошее соглашение между несколькими странами», — отметил Трамп.

Ранее американский политик заявил, что Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. По его словам, лидер Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.