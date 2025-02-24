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15:16, 24 февраля 2025Силовые структуры

Угонщик попытался укрыться от росгвардейцев в уличном туалете и все равно попался

В Москве росгвардейцы задержали угонщика-рецидивиста
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия. Москва»

В Москве росгвардейцы задержали 21-летнего уроженца Омской области за угон двух машин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Силовики получили сообщение об угоне автомобиля из двора дома на Кавказском бульваре. В результате недалеко от места преступления правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль и человека, производившего с ним подозрительные манипуляции.

Задержание мужчины попало на видео. Заметив росгвардейцев, злоумышленник попытался скрыться в уличном туалете. Однако у него ничего не вышло — угонщика все-таки поймали. Он сразу же во всем признался, а также рассказал, что ранее уже похищал машины и был за это судим.

Ранее житель Москвы попытался самостоятельно догнать угонщика собственной машины на улице Алабяна и поплатился. Мужчину по ошибке задержали.

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