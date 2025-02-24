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09:59, 24 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о ликвидации «кармана» под Константинополем

Пушилин: Российские войска ликвидировали карман у села Константинополь в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ликвидировали «карман» у села Константинополь на курахово-новоселовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), заняв населенный пункт Улаклы. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин.

«Мы видим определенные успехи на курахово-новоселовском направлении. И по сути ликвидирован карман, который сложился в результате освобождения рядом стоящих населенных пунктов (...) после освобождения [села] Улаклы», — сказал он.

Глава ДНР отметил, что взятие населенного пункта создает предпосылки для продвижения российских военных через Константинополь на следующие направления.

Минобороны России сообщило о взятии села Улаклы 23 февраля. По данным оборонного ведомства, оно перешло под контроль российских военных в результате наступления «Южной» группировки войск.

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