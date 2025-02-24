В ДНР заявили о продвижении ВС России по всей линии фронта

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются на всей линии фронта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Характерным является продвижение подразделений Вооруженных сил Российской Федерации по всей линии фронта», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что российские войска особенно успешно наступают в районе Курахово, а также Новоселки.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал о продвижении Вооруженных сил России на запорожском направлении. По его словам, российские войска подошли к границам сел Скудное и Днепроэнергия.