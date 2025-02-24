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09:15, 24 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ начали хаотично минировать Запорожскую область из-за опасений прорывов

Рогов: ВСУ начали хаотично минировать Запорожскую область
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Из опасений прорывов российских войск Вооруженные силы Украины начали в хаотичном порядке минировать подконтрольные Киеву части территории Запорожской области. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Враг начал хаотично минировать поля, понимая, что будет отступать, и поэтому, боясь прорыва наших войск, делает все, чтобы замедлить наше наступление», — заявил Рогов.

Он добавил, что ВСУ увеличили интенсивность ударов на этом участке фронта и будут стремиться всеми силами не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

Ранее Рогов рассказал о продвижении Вооруженных сил России на запорожском направлении. По его словам, российские войска подошли к границам сел Скудное и Днепроэнергия.

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