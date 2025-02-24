Рогов: ВСУ начали хаотично минировать Запорожскую область

Из опасений прорывов российских войск Вооруженные силы Украины начали в хаотичном порядке минировать подконтрольные Киеву части территории Запорожской области. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Враг начал хаотично минировать поля, понимая, что будет отступать, и поэтому, боясь прорыва наших войск, делает все, чтобы замедлить наше наступление», — заявил Рогов.

Он добавил, что ВСУ увеличили интенсивность ударов на этом участке фронта и будут стремиться всеми силами не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

Ранее Рогов рассказал о продвижении Вооруженных сил России на запорожском направлении. По его словам, российские войска подошли к границам сел Скудное и Днепроэнергия.