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15:28, 24 февраля 2025Мир

В ЕС предложили развернуть собственные силы быстрого реагирования

МИД Испании предложил ЕС развернуть собственные силы быстрого реагирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) мог бы развернуть собственные силы быстрого реагирования, которые стали бы ядром будущей европейской армии. С таким предложением выступил глава МИД Испании Мануэль Альбарес, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, европейцы должны рассматривать все возможности для укрепления собственной обороны.

«Эти возможности должны включать возможность иметь силы быстрого развертывания, которые могли бы даже стать зародышем европейской армии», — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы ЕС по созданию собственной единой армии необходимо внимательно отслеживать и делать выводы.

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