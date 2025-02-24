Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:52, 24 февраля 2025Мир

В Германии раскрыли способное уничтожить ВСУ решение Маска

ZDF: Отключение Маском Starlink обернулось бы крахом для обороны Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Решение американского миллиардера Илона Маска полностью отключить на территории Украины системы спутниковой связи Starlink обернулочь бы крахом для обороны страны, закончившимся уничтожением Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой сценарий рассмотрел немецкий телеканал ZDF.

«Крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — оценил последствия отключения Starlink на долгий срок автор материала. Он обращает внимание на то, что такие действия со стороны американской компании скажутся негативно не только на военной, но и экономической сфере Украины. Кроме того, жто вызовет раздражение у населения страны.

Ранее стало известно, что Украине придется выплачивать компенсацию за военную помощь, предоставленную США, в течение сотен лет, если сделка по передаче части полезных ископаемых республики будет подписана. В стране опасаются, что отказ от соглашения приведет к тому, что Вашингтон отрежет военную поддержку, отключит республику от системы спутниковой связи Starlink или ускорит двусторонние переговоры с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США предупредили Украину о выплатах компенсации за военную помощь в течение сотен лет

      Австралия ввела новые санкции против десятков россиян и предприятий

      Женщина получила уведомление от камеры наблюдения у дома и узнала неприятную правду о муже

      Пушков рассказал о возможных последствиях выборов в Германии

      В Германии раскрыли способное уничтожить ВСУ решение Маска

      Мерц прокомментировал вопрос отправки европейских военных на Украину

      Швеция передаст Киеву системы ПВО на 113 миллионов долларов

      Россиянка описала столицу Мальдив фразой «страшно, когда ночью походишь»

      Правила начисления пенсии изменятся с 2026 года

      В Москве запустят беспилотный трамвай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше