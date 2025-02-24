ZDF: Отключение Маском Starlink обернулось бы крахом для обороны Украины

Решение американского миллиардера Илона Маска полностью отключить на территории Украины системы спутниковой связи Starlink обернулочь бы крахом для обороны страны, закончившимся уничтожением Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой сценарий рассмотрел немецкий телеканал ZDF.

«Крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — оценил последствия отключения Starlink на долгий срок автор материала. Он обращает внимание на то, что такие действия со стороны американской компании скажутся негативно не только на военной, но и экономической сфере Украины. Кроме того, жто вызовет раздражение у населения страны.

Ранее стало известно, что Украине придется выплачивать компенсацию за военную помощь, предоставленную США, в течение сотен лет, если сделка по передаче части полезных ископаемых республики будет подписана. В стране опасаются, что отказ от соглашения приведет к тому, что Вашингтон отрежет военную поддержку, отключит республику от системы спутниковой связи Starlink или ускорит двусторонние переговоры с Москвой.