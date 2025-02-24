В США предупредили Украину о выплатах компенсации за военную помощь в течение сотен лет

Economist: Украине придется выплачивать компенсацию за помощь США сотни лет

Украине придется выплачивать компенсацию за военную помощь, предоставленную Соединенными Штатами, в течение сотен лет, если предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по передаче части полезных ископаемых республики будет подписана. Об этом предупреждает британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

Согласно последней версии соглашения, Украина должна будет передавать 50 процентов своих будущих государственных доходов от минеральных ресурсов и портовой инфраструктуры в новый инвестфонд американского правительства до тех пор, пока накопления не достигнут 500 миллиардов долларов. В статье уточняется, что при текущих темпах роста государственных доходов на такую компенсацию уйдут сотни лет.

«Если мы подпишем [соглашение] в таком виде, то завтра нас вышвырнут из офиса, а рассерженная толпа нас линчует», — цитирует издание одного из украинских чиновников.

Последнее предложение курировал министр торговли США Говард Латник. Этот вариант станет «колоссальным бременем для маленькой бедной страны», так как сумма выплаты больше чем вдвое превышает ее ВВП, говорится в материале. Предполагается, что администрация Трампа намеренно ужесточила условия, после того как Киев отверг первое предложение.

Другой украинский госслужащий рассказал изданию, что обсуждение сделки с Вашингтоном напоминает «не переговоры, а вымогательство». В Киеве боятся, что полный отказ от соглашения приведет к тому, что США отрежут военную поддержку, отключат страну от системы спутниковой связи Starlink или ускорят двусторонние переговоры с Москвой.

В то же время собеседники издания понадеялись, что переговоры по соглашению о передаче природных ресурсов продолжатся в следующие несколько дней.

Ранее президент республики Владимир Зеленский обвинил Трампа в желании получить двойную компенсацию за помощь Украине. По словам украинского лидера, он не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.