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13:57, 24 февраля 2025Россия

В Госдуме предложили призывникам новую альтернативу службе в Вооруженных силах

В Госдуме предложили отправлять призывников на оборонные заводы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Госдуме предложили отправлять призывников на заводы. Об инициативе группы парламентариев рассказывает Ura.ru в Telegram.

Речь идет о тех призывниках, кто выбрал прохождение альтернативной гражданской службы вместо службы в Вооруженных силах России. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, определяется федеральным законодательством.

Авторы документа обуславливают предложенную меру необходимостью нарастить объем государственного оборонного заказа и ускорить поставку продукции. Они отмечают, что многие предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс, столкнулись с нехваткой кадров.

Ранее в Госдуму внесли проект закона об исполнении решения о призыве в военную службу. Он расширит сроки действия решения военкомата о призыве гражданина в армию на срок до одного года. Действие документа может распространиться в том числе и на осенний призыв 2024 года.

ЖЗЛ
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