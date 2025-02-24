В Кремле поприветствовали стремление США изменить подход к диалогу

Песков: Россия видит стремление США понять первопричины украинского конфликта

Россия приветствует стремление США понять причины украинского конфликта и изменить подход к двустороннему диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь мы видим, действительно, попытки Вашингтона действительно разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта, и надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил о словах одного из представителей американской администрации о том, что США «переформатируют в целом подходы к диалогу с Россией». Он подчеркнул, что российская сторона «приветствует и поддерживает» это решение.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отверг возможность возобновления диалога с Европой до тех пор, пока страны региона не откажутся от убежденности в необходимости продолжать боевые действия на Украине.