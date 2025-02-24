В Кремле высказались о влиянии выборов в ФРГ на связи с Россией

Песков о выборах в ФРГ и связях с РФ: Хочется надеяться на трезвый подход

Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход Берлина к реальности. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о влиянии выборов в Германии на связи с Россией, сообщает РИА Новости.

«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимные интересы, взаимную выгоду», — сказал он.

Однако по словам политика, необходимо будет смотреть, как все сложится на самом деле.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и назвал полученный результат горьким. Отмечается, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал на них победу, набрав 28,6 процента голосов.