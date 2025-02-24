Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 24 февраля 2025Бывший СССР

В Литве анонсировали принятие Евросоюзом решения по замороженным российским активам

МИД Литвы: ЕС примет в марте решение по замороженным активам России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Globallookpress.com

Евросоюз а марте должен будет принять решение о передаче Украине замороженных на Западе российских активов. Об этом заявил национальному гостелерадио LRT глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

Он назвал март сроком, в который решение по замороженным активам России должно быть принято, «чтобы не сидеть потом с разведенными руками». Он добавил, что это стало серьезным основанием пригласить Евросоюз к столу переговоров о перемирии.
Министр отметил, что не понимает, почему Европа тянет с этим вопросом. Он предложил выявить риски принятия такого решения и распределить их между каждым из членов Евросоюза.

Ранее правительство Эстонии захотело поднять вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Отмечалось, что руководители государств G7 решили использовать доходы от российских активов для помощи Украине еще в 2024 году, но средства все еще остаются на счетах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Атаман российских казаков назвал условие возвращения звания есаула Трампу

      Сиделка украла у российского пенсионера почти полмиллиона рублей и попалась

      Новая коллекция футболок бренда Ebanat развеселила пользователей сети из России

      Экспортные цены на российскую пшеницу заметно выросли

      Россиянам назвали пять уловок мошенников со СНИЛС

      Депутат Рады оценил провал голосования о поддержке легитимности Зеленского

      Пенсионерка из российского города лишилась жилья из-за мошенников

      В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35

      Будущий канцлер Германии выступил против сделки России и США по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше