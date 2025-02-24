В Литве анонсировали принятие Евросоюзом решения по замороженным российским активам

МИД Литвы: ЕС примет в марте решение по замороженным активам России

Евросоюз а марте должен будет принять решение о передаче Украине замороженных на Западе российских активов. Об этом заявил национальному гостелерадио LRT глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

Он назвал март сроком, в который решение по замороженным активам России должно быть принято, «чтобы не сидеть потом с разведенными руками». Он добавил, что это стало серьезным основанием пригласить Евросоюз к столу переговоров о перемирии.

Министр отметил, что не понимает, почему Европа тянет с этим вопросом. Он предложил выявить риски принятия такого решения и распределить их между каждым из членов Евросоюза.

Ранее правительство Эстонии захотело поднять вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Отмечалось, что руководители государств G7 решили использовать доходы от российских активов для помощи Украине еще в 2024 году, но средства все еще остаются на счетах.

