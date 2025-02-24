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17:08, 24 февраля 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали действия Азербайджана в отношении России

Галузин: Россия надеется, что Баку будет взаимодействовать в рамках союзничества
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия надеется, что власти Азербайджана будут взаимодействовать с Москвой в рамках союзничества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Я хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренности наших лидеров», — подчеркнул замглавы МИД.

Галузин прокомментировал действия Азербайджана в рамках двусторонних отношений с Россией и выразил надежду, что в Баку понимают важность союзнического взаимодействия между странами. Дипломат призвал азербайджанские власти руководствоваться решениями президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева о союзническом взаимодействии, а также не предпринимать действий, которые могли бы нарушить договоренности.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что представительство ликвидировало работу Sputnik Азербайджан в стране. Он добавил, что российское СМИ сможет получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.

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