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09:45, 24 февраля 2025Мир

В Польше украли более 90 миллионов евро из помощи Украине

RMF 24: В Польше украли 91 миллион евро, выделенный на помощь Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Польше украли 91 миллион евро, выделенный Европейским союзом для закупки генераторов в качестве помощи Украине. Об этом сообщает польская радиостанция RMF 24.

«Напоминаем, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в опубликованном во вторник коммюнике сообщило о завершении расследования и рекомендовало вернуть более 91 миллиона евро, которые должны были пойти на закупку и поставку электрогенераторов на Украину», — отмечается в сообщении.

В частности, указывается, что скандал связан с правившей ранее партией «Право и справедливость» (PiS), которая с конца 2023 года находится в оппозиции к действующей власти и правительству премьер-министра Дональда Туска.

23 августа прошлого года в Польше разгорелся коррупционный скандал из-за помощи Украине генераторами на сумму 114 миллионов евро. В частности, речь идет о главе правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михале Кучмеровском, которого подозревают в предпочтении ряда конкретных компаний при закупке генераторов. Дело критикуется партией PiS как инициированное Туском в политических целях.

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